Turismo, in Veneto 10 milioni di presenze in meno. Crisi anche in Sicilia, Toscana, Lombardia e Lazio (Di martedì 6 ottobre 2020) è il , con quasi 10 milioni di presenze in meno, a far segnare il maggior calo di ospiti nella Regione a seguito della Crisi seguita alla pandemia da . E la Crisi ha messo in ginocchio i sistemi ... Leggi su leggo (Di martedì 6 ottobre 2020) è il , con quasi 10diin, a far segnare il maggior calo di ospiti nella Regione a seguito dellaseguita alla pandemia da . E laha messo in ginocchio i sistemi ...

rtl1025 : ??#Turismo in #Italia, emergenza #coronavirus ha bruciato 173,5 milioni di presenze (-52.5%) e oltre 48 milioni di a… - franzamazzotti : RT @rtl1025: ??#Turismo in #Italia, emergenza #coronavirus ha bruciato 173,5 milioni di presenze (-52.5%) e oltre 48 milioni di arrivi (-51,… - rio_raffaele : RT @rtl1025: ??#Turismo in #Italia, emergenza #coronavirus ha bruciato 173,5 milioni di presenze (-52.5%) e oltre 48 milioni di arrivi (-51,… - Cescot_Veneto : ?? Nuovo #bando regionale per l'adeguamento delle strutture turistiche a normativa Covid-19 - Cescot_Veneto : ?? Bando di ripresa del settore #turismo in #Veneto Scopri i finanziamenti che puoi ottenere dall'POR-FESR ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo Veneto Coronavirus, crisi del turismo: Veneto, Lombardia e Lazio le Regioni più colpite TGCOM Crisi del turismo: ecco le regioni italiane più colpite

A divulgare l’informazione l’Istituto Demoskopika. Il Veneto ha ottenuto il triste primato con una perdita della spesa turistica pari 3.272 milioni di euro. Proprio in Veneto, infatti, gli arrivi sono ...

Effetto Covid sul turismo italiano, bruciati oltre 16 mld di spesa e metà presenze

Ben 173,5 milioni di presenze e oltre 48 milioni di arrivi con una contrazione rispettivamente del 52,5% e del 51,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: li avrebbe già bruciati l'emerge ...

A divulgare l’informazione l’Istituto Demoskopika. Il Veneto ha ottenuto il triste primato con una perdita della spesa turistica pari 3.272 milioni di euro. Proprio in Veneto, infatti, gli arrivi sono ...Ben 173,5 milioni di presenze e oltre 48 milioni di arrivi con una contrazione rispettivamente del 52,5% e del 51,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: li avrebbe già bruciati l'emerge ...