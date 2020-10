“Tu non sei italiana” urlano all’atleta Danielle Frederique Madam, 5 volte campionessa d’Italia. “Non ho risposto, non sarebbe servito” (Di martedì 6 ottobre 2020) “Tu non sei italiana“, “A che cosa ti serve diventare italiana”, “Tu non diventerai mai italiana”. Se l’è sentito urlare Danielle Frederique Madam, 23 anni, atleta del lancio del peso della Bracco di Milano e studentessa all’università di Pavia (le mancano 3 esami alla laurea triennale in Comunicazione, innovazione e multimedialità). Madam stava lavorando, in un bar di Pavia, e un uomo evidentemente l’ha riconosciuta dicendole quelle cose. La “colpa” di Madam era stata quella di aver commentato sui giornali il caso Suarez, l’esame farsa per ottenere la cittadinanza italiana e giocare nella Juventus: “Ci sono extracomunitari di serie A e di serie B. Io sono un fantasma” aveva detto. Evidentemente il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) “Tu non sei italiana“, “A che cosa ti serve diventare italiana”, “Tu non diventerai mai italiana”. Se l’è sentito urlare, 23 anni, atleta del lancio del peso della Bracco di Milano e studentessa all’università di Pavia (le mancano 3 esami alla laurea triennale in Comunicazione, innovazione e multimedialità).stava lavorando, in un bar di Pavia, e un uomo evidentemente l’ha riconosciuta dicendole quelle cose. La “colpa” diera stata quella di aver commentato sui giornali il caso Suarez, l’esame farsa per ottenere la cittadinanza italiana e giocare nella Juventus: “Ci sono extracomunitari di serie A e di serie B. Io sono un fantasma” aveva detto. Evidentemente il ...

