Trump torna alla Casa Bianca, i dem creano (ad arte) lo scandalo della mascherina (Di martedì 6 ottobre 2020) Fanno diventare un caso anche il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Il presidente Usa aveva annunciato in un tweet che avrebbe lasciato l'ospedale. Quando è uscito, indossava la mascherina. Ha salutato i sostenitori ed è salito in auto per raggiungere il Marine One, l'elicottero presidenziale. Un'iniezione di fiducia data anche agli americani che combattono contro il Covid. «Mi sento meglio di quanto mi sentissi 20 anni fa», aveva scritto nel tweet. In un successivo briefing, il medico personale del presidente, Sean Conley, aveva confermato le dimissioni. «Non è completamente ancora fuori pericolo», aveva detto. «Però io e il team abbia stabilito che tutte le valutazioni e, cosa più importante, il suo stato ...

