Trump sui social: “L’influenza stagionale è più letale del Covid”. Facebook e Twitter rimuovono il post: “Viola le regole sulla disinformazione” (Di martedì 6 ottobre 2020) Trump: “Influenza più letale di Covid”, ma Facebook e Twitter rimuovono il post Facebook e Twitter rimuovono il post di Donald Trump in cui il presidente Usa sostiene che l’influenza stagionale è più letale del Covid. Il portavoce di Facebook Andy Stone ha confermato alla Cnn la rimozione del post perché violava “le regole sulla disinformazione”, mentre i vertici di Twitter si sono rifiutati di commentare la vicenda. Trump, tornato alla Casa Bianca nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 ottobre dopo ... Leggi su tpi (Di martedì 6 ottobre 2020): “Influenza piùdi Covid”, mailildi Donaldin cui il presidente Usa sostiene che l’influenzaè piùdel Covid. Il portavoce diAndy Stone ha confermato alla Cnn la rimozione delperché violava “ledisinformazione”, mentre i vertici disi sono rifiutati di commentare la vicenda., tornato alla Casa Bianca nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 ottobre dopo ...

Capezzone : Leggere, stampare, conservare da @atlanticomag l'analisi di @mattiamagrassi sui mainstream media costantemente mani… - Capezzone : Su @atlanticomag bomba ?? di @jimmomo (praticamente unico sui media italiani): Russiagate come piano orchestrato dal… - ilpost : Il primo dibattito tra i candidati alla presidenza degli Stati Uniti è stato probabilmente il più caotico e confuso…

