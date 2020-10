Trump: “Sto bene. Il coronavirus è meno letale dell’influenza, impariamo a conviverci” (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott – Un bombardamento di cinguettii. Donald Trump è stato dimesso ieri dall’ospedale e dopo poche ore è tornato a incalzare su Twitter come e più di prima. Il virus lo ha sì colpito, ma tutto si può dire tranne che il presidente degli Stati Uniti abbia subito grossi contraccolpi relativamente alla sua proverbiale verve. Così, dapprima ha attaccato a gamba tesa i media che a suo avviso tramano contro di lui, poi ha fatto intendere a tutti che lui è già rientrato nel pieno del clima pre-elettorale. “Tornerò presto a fare campagna. Le fake news riportano solo i sondaggi falsi”. Annunciando anche “il più grande taglio delle tasse di sempre”. La stagione del Covid E dire che nei giorni scorsi i più attenti osservatori, dopo la notizia della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott – Un bombardamento di cinguettii. Donaldè stato dimesso ieri dall’ospedale e dopo poche ore è tornato a incalzare su Twitter come e più di prima. Il virus lo ha sì colpito, ma tutto si può dire tranne che il presidente degli Stati Uniti abbia subito grossi contraccolpi relativamente alla sua proverbiale verve. Così, dapprima ha attaccato a gamba tesa i media che a suo avviso tramano contro di lui, poi ha fatto intendere a tutti che lui è già rientrato nel pieno del clima pre-elettorale. “Tornerò presto a fare campagna. Le fake news riportano solo i sondaggi falsi”. Annunciando anche “il più grande taglio delle tasse di sempre”. La stagione del Covid E dire che nei giorni scorsi i più attenti osservatori, dopo la notizia della ...

