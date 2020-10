Trump è stato dimesso dall'ospedale (Di martedì 6 ottobre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 5 OTT - Donald Trump è stato dimesso dal Walter Reed Medical Center, l'ospedale militare alle porte di Washington dove era ricoverato per curare il coronavirus, e a bordo dell'... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 ottobre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 5 OTT - Donalddal Walter Reed Medical Center, l'militare alle porte di Washington dove era ricoverato per curare il coronavirus, e a bordo dell'...

