Trump scatenato su Twitter paragona il Coronavirus all’influenza mentre in video fa fatica a respirare – VIDEO

(Di martedì 6 ottobre 2020) Donaldha quest’oggi postato un controverso messaggio sul social che più apprezza in assoluto,: “La stagione dell’influenza sta per arrivare. Ogni anno l’influenza fa anche oltre 100 mila morti, nonostante il vaccino. Chiudiamo per questo il Paese? No, abbiamo imparato a convivere con essa, proprio come stiamo imparando a convivere col Covid, che … L'articolosuilall’influenzainfaNewNotizie.it.

FrancMambr : @colvieux Da quel poco che so, ho visto che la presidenza Trump ha scatenato intensi dibattiti tra gli psichiatri,… - aureaoperatore1 : L'oro si è ripreso un po' dall'oggi al domani sulle notizie della diagnosi di Trump ma è tornato al ribasso poiché…

Non ho seguito il primo dei tre dibattiti tra Donald Trump e il suo sfidante democratico, Joe Biden, e non credo seguirò i prossimi. Però una cosa già la so: se nel 2016, pur non potendolo votare, ero ...Fact checking Cnn: coronavirus ha già ucciso più persone che cinque anni di influenza. Oscurato (ma visibile) post simile su Twitter Trump torna a casa e toglie la mascherina: "Con prudenza, uscite ...Che nessuno pensi che Donald Trump aveva lasciato l’etica nella Casa Bianca durante il primo dibattito televisivo con il suo concorrente Joe Biden, perchè in realtà non la conosce, anche se gli posson ...