Trump lascia l’ospedale: “Non abbiate paura del Covid”. I medici, “Non è fuori pericolo” (Di martedì 6 ottobre 2020) Coronavirus, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dimesso dall’ospedale. WASHINGTON (STATI UNITI) – Le dimissioni di Donald Trump sono in avvenute nella notte italiana tra il 5 e il 6 ottobre 2020. Ad anticipare la notizia era stato lo stesso presidente americano: “Lascio l’ospedale fra qualche ora. Non abbiate paura del Covid. Non lasciate che domini la vostra vita. Noi abbiamo sviluppato farmaci e delle capacità grandiose. Io mi sento meglio ora di 20 anni fa“. La conferma era arrivata anche dai medici: “Il presidente non è ancora fuori pericolo, ma può tornare a casa“. I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of ... Leggi su newsmondo (Di martedì 6 ottobre 2020) Coronavirus, il presidente degli Stati Uniti Donalddimesso dall’ospedale. WASHINGTON (STATI UNITI) – Le dimissioni di Donaldsono in avvenute nella notte italiana tra il 5 e il 6 ottobre 2020. Ad anticipare la notizia era stato lo stesso presidente americano: “Lascio l’ospedale fra qualche ora. Nondel Covid. Nonte che domini la vostra vita. Noi abbiamo sviluppato farmaci e delle capacità grandiose. Io mi sento meglio ora di 20 anni fa“. La conferma era arrivata anche dai: “Il presidente non è ancorapericolo, ma può tornare a casa“. I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of ...

MediasetTgcom24 : Usa, Trump lascia l'ospedale e torna a casa: 'Sto bene, non temete il Covid' | I medici: 'Non è ancora fuori perico… - fanpage : Donald Trump lascia l'ospedale e lancia questo messaggio alla Nazione - riotta : Fonti Washington 'Lascia perdere tutto. Non leggere né ascoltare. Lo staff di Trump alla Casa Bianca è in totale ch… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Trump lascia l'ospedale: «Non abbiate paura del #Covid_19. E si toglie la mascherina. Ma i medici: «Non è fuori pericol… - smilypapiking : RT @lauranaka: #Trump esce dall'ospedale. In preda a delirio onnipotenza, sempre peggio: 'Mi sento davvero bene! Non abbiate paura del #COV… -