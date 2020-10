Trump esce dall'ospedale: non fatevi spaventare, io sto meglio di 20 anni fa (Di martedì 6 ottobre 2020) Il presidente, contagioso, rientra alla Casa Bianca e si toglie la mascherina. Si definisce 'un eroe sopravvissuto al virus cinese e ai dem'. Proprio Biden, in testa nei sondaggi, replica ricordando '... Leggi su tg.la7 (Di martedì 6 ottobre 2020) Il presidente, contagioso, rientra alla Casa Bianca e si toglie la mascherina. Si definisce 'un eroe sopravvissuto al virus cinese e ai dem'. Proprio Biden, in testa nei sondaggi, replica ricordando '...

MediasetTgcom24 : Usa, Trump esce dall’ospedale per salutare i fan: 'Sul Covid ho imparato la lezione' #DonaldTrump… - fattoquotidiano : Donald Trump lascerà in serata: “Non abbiate paura del Covid, mi sento meglio di 20 anni fa”. Medici: “Non è ancora… - maurofodaroni : #Trump esce dall'ospedale - pvsassone : RT @Miti_Vigliero: Il Covidiota in chief esce dall’ospedale, twitta in stampatello e i suoi cominciano a demoralizzarsi - di @marilur1 htt… - afgianas : RT @Miti_Vigliero: Il Covidiota in chief esce dall’ospedale, twitta in stampatello e i suoi cominciano a demoralizzarsi - di @marilur1 htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump esce Trump esce dall’ospedale: giro in auto per salutare i fans. «Ho imparato la lezione» Il Sole 24 ORE Trump, tornato alla Casa Bianca, sostiene che la Covid non è una malattia così pericolosa e invita a continuare a vivere come se non esistesse

Fatta eccezione per il timido saluto, agitando la mano in una sorta di infantile ciao ciao, il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump è stato proposto in un video sui social come se fosse il finale ...

Trump esce dall'ospedale, il discorso

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi ...

Fatta eccezione per il timido saluto, agitando la mano in una sorta di infantile ciao ciao, il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump è stato proposto in un video sui social come se fosse il finale ...Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi ...