Trump, 'Covid come l'influenza, impariamo a conviverci' (Di martedì 6 ottobre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 06 OTT - "La stagione dell'influenza sta per arrivare. Ogni anno l'influenza fa anche oltre 100 mila morti, nonostante il vaccino. Chiudiamo per questo il Paese? No, abbiamo ...

