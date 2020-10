Trump: “Covid come l’influenza, impariamo a conviverci”. Nature: “Il presidente Usa ha danneggiato la scienza” (Di martedì 6 ottobre 2020) Gioca la parte dell’uomo invincibile, che non teme il coronavirus. E uscito, ancora malato, dall’ospedale militare dove era stato ricoverato dopo essere risultato positivo al tampone e avere accusato sintomi, twitta: “La stagione dell’influenza sta per arrivare. Ogni anno l’influenza fa anche oltre 100mila morti, nonostante il vaccino. Chiudiamo per questo il Paese? No, abbiamo imparato a convivere con essa, proprio come stiamo imparando a convivere col Covid, che su gran parte della popolazione non è letale”. Donald Trump, tornato alla Casa Bianca dopo quattro giorni di ricovero al Water Reed per il virus, minimizza ancora una volta sulla portata del Sars-Cov-2 e assicura che tornerà “presto in campagna elettorale”. Un’urgenza che deriva anche dai sondaggi, che lo danno sempre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Gioca la parte dell’uomo invincibile, che non teme il coronavirus. E uscito, ancora malato, dall’ospedale militare dove era stato ricoverato dopo essere risultato positivo al tampone e avere accusato sintomi, twitta: “La stagione dell’influenza sta per arrivare. Ogni anno l’influenza fa anche oltre 100mila morti, nonostante il vaccino. Chiudiamo per questo il Paese? No, abbiamo imparato a convivere con essa, propriostiamo imparando a convivere col Covid, che su gran parte della popolazione non è letale”. Donald, tornato alla Casa Bianca dopo quattro giorni di ricovero al Water Reed per il virus, minimizza ancora una volta sulla portata del Sars-Cov-2 e assicura che tornerà “presto in campagna elettorale”. Un’urgenza che deriva anche dai sondaggi, che lo danno sempre ...

