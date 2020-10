Trump ci casca di nuovo: «Covid meno letale dell’influenza», Facebook però cancella il post (Di martedì 6 ottobre 2020) Donald ​Trump ci ricasca. Con un post su Twitter e su Facebook il presidente Usa ha esortato di nuovo gli Americani a non lasciarsi condizionare troppo dal virus: «Covid meno letale dell’influenza, impariamo a conviverci». Tornando alla Casa Bianca dopo il ricovero, Trump si è fatto riprendere dai fotografi, mentre si toglieva la mascherina. Un gesto alquanto emblematico. Le immagini sono state postate poi sui social dallo sfidante suo alle prossime elezioni: Joe Biden. leggi anche l’articolo —> Andrea De Carlo “Il teatro dei sogni” in libreria: «Il Covid lascerà lunghe tracce nella nostra ... Leggi su urbanpost (Di martedì 6 ottobre 2020) Donald ​ci ri. Con unsu Twitter e suil presidente Usa ha esortato digli Americani a non lasciarsi condizionare troppo dal virus: «dell’influenza, impariamo a conviverci». Tornando alla Casa Bianca dopo il ricovero,si è fatto riprendere dai fotografi, mentre si toglieva la mascherina. Un gesto alquanto emblematico. Le immagini sono stateate poi sui social dallo sfidante suo alle prossime elezioni: Joe Biden. leggi anche l’articolo —> Andrea De Carlo “Il teatro dei sogni” in libreria: «Illascerà lunghe tracce nella nostra ...

