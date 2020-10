Trump che sconfigge il coronavirus: il video parodia (VIDEO) (Di martedì 6 ottobre 2020) Donald Trump non era stato ancora dimesso dall’ospedale che il suo staff già pubblicava un VIDEO-parodia del trionfo del presidente americano sul coronavirus LEGGI ANCHE: Michelle Obama all’attacco di Trump: negligente sul coronavirus Donald Trump torna alla Casa Bianca: le immagini senza mascherina La campagna di Donald Trump ha diffuso un VIDEO che celebra il … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 6 ottobre 2020) Donaldnon era stato ancora dimesso dall’ospedale che il suo staff già pubblicava undel trionfo del presidente americano sulLEGGI ANCHE: Michelle Obama all’attacco di: negligente sulDonaldtorna alla Casa Bianca: le immagini senza mascherina La campagna di Donaldha diffuso unche celebra il … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

