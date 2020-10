Trovato nei boschi il cranio di una bimba. Si pensa a Iuschra, il papà: "Spero di no" (Di martedì 6 ottobre 2020) Antonio Borrelli La 12enne autistica sparì due anni fa durante una gita a Serle Un piccolo cranio che riemerge in mezzo ai fitti boschi tra Caino, Serle e l'altopiano di Cariadeghe, lo choc e il pensiero che va subito alla piccola Iuschra, la 12enne di origini bengalesi scomparsa nel luglio del 2018 nel Bresciano. La scoperta fatta nelle scorse ore da un cacciatore del posto riaccende all'improvviso i riflettori sul giallo della ragazzina affetta da autismo che era svanita nel nulla proprio in quella zona durante una gita organizzata dalla Fobap, fondazione di assistenza psicodisabili. Stavo seguendo il cane e ci sono finito sopra. Ho capito subito che si trattava di un teschio umano - racconta l'uomo ancora sotto choc -. È un'immagine che non cancellerò. A svelare la scoperta è stato il Giornale ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 ottobre 2020) Antonio Borrelli La 12enne autistica sparì due anni fa durante una gita a Serle Un piccoloche riemerge in mezzo ai fittitra Caino, Serle e l'altopiano di Cariadeghe, lo choc e il pensiero che va subito alla piccola, la 12enne di origini bengalesi scomparsa nel luglio del 2018 nel Bresciano. La scoperta fatta nelle scorse ore da un cacciatore del posto riaccende all'improvviso i riflettori sul giallo della ragazzina affetta da autismo che era svanita nel nulla proprio in quella zona durante una gita organizzata dalla Fobap, fondazione di assistenza psicodisabili. Stavo seguendo il cane e ci sono finito sopra. Ho capito subito che si trattava di un teschio umano - racconta l'uomo ancora sotto choc -. È un'immagine che non cancellerò. A svelare la scoperta è stato il Giornale ...

Corriere : Trovato teschio nei boschi: forse è Iushra, scomparsa nel 2018 - Roberta67283980 : @alesaura Ho deciso di guardarlo come svuotacervello, per via di vestiti e colori, ma al terzo o quarto episodio è… - l_avvELENAta__ : RT @MissTiptree: Ho trovato questa lettura di una umanità struggente. Mi sono sempre chiesta come le prigioniere nei lager vivessero il cic… - arual812 : RT @MissTiptree: Ho trovato questa lettura di una umanità struggente. Mi sono sempre chiesta come le prigioniere nei lager vivessero il cic… - bonjovi1982 : Ho visto con colpevole ritardo 'storia di una ladra di libri' e l'ho trovato decisamente toccante, profondo, intens… -