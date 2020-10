Trevisan k.o. contro la Swiatek, finisce il Roland Garros dell'italiana (Di martedì 6 ottobre 2020) Si ferma ai quarti di finale il sogno di Martina Trevisan; la tennista azzurra non ha ripetuto la prestazione fornita contro Kiki Bertens e si arrende in due set alla polacca Iga Swiatek che si è ... Leggi su gazzetta (Di martedì 6 ottobre 2020) Si ferma ai quarti di finale il sogno di Martina; la tennista azzurra non ha ripetuto la prestazione fornitaKiki Bertens e si arrende in due set alla polacca Igache si è ...

