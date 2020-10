Trevisan, finisce il sogno Roland Garros: ko ai quarti di finale (Di martedì 6 ottobre 2020) Il sogno Roland Garros di Martina Trevisan sfuma ai quarti di finale. La fiorentina, numero 159 del ranking e proveniente delle qualificazioni, ha ceduto in due set, 6-3, 6-1, alla polacca Swiatek . ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 ottobre 2020) Ildi Martinasfuma aidi. La fiorentina, numero 159 del ranking e proveniente delle qualificazioni, ha ceduto in due set, 6-3, 6-1, alla polacca Swiatek . ...

Il sogno Roland Garros di Martina Trevisan sfuma ai quarti di finale. La fiorentina, numero 159 del ranking e proveniente delle qualificazioni, ha ceduto in due set (6-3, 6-1) alla polacca Swiatek.

Tennis, Roland Garros: festa argentina, Podoroska e Schwartzman in semifinale

PARIGI. Finisce nei quarti il sogno di Martina Trevisan. Una prima volta per due argentini. Nadia Podoroska e Diego Schwartzman sono una novità assoluta per il palcoscenico delle semifinali di uno ...

Roland Garros, Trevisan-Swiatek: orario d'inizio, programma, tv, streaming

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Martina Trevisan-Iga Swiatek, quarto di finale del Roland Garros 2020. La partita sarà trasmessa in diretta t ...

