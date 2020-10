Trent’anni dopo la riunificazione Germania Est e Ovest sono divise ancora da un muro economico (e mentale) (Di martedì 6 ottobre 2020) Poco meno di un anno dopo la caduta del muro, il 3 ottobre del 1990, i tedeschi si svegliano e si trovano di nuovo a vivere in un’unica Germania, dopo quarantuno anni di separazione fra Est e Ovest. Ogni anno il 3 ottobre è festa nazionale in Germania, e il trentennale avrebbe certamente meritato celebrazioni in pompa magna: ci si è messo di mezzo il coronavirus, però, a rendere impraticabile l’idea di una grande festa. Come noto, la strada scelta all’epoca non fu quella che avrebbe condotto a un nuovo Stato: si decise invece di procedere all’incorporazione dell’ex DDR nella Repubblica Federale occidentale, tramite una serie di passaggi che prevedevano ad esempio l’unificazione monetaria (realizzata nell’aprile precedente), ... Leggi su linkiesta (Di martedì 6 ottobre 2020) Poco meno di un annola caduta del, il 3 ottobre del 1990, i tedeschi si svegliano e si trovano di nuovo a vivere in un’unicaquarantuno anni di separazione fra Est e. Ogni anno il 3 ottobre è festa nazionale in, e il trentennale avrebbe certamente meritato celebrazioni in pompa magna: ci si è messo di mezzo il coronavirus, però, a rendere impraticabile l’idea di una grande festa. Come noto, la strada scelta all’epoca non fu quella che avrebbe condotto a un nuovo Stato: si decise invece di procedere all’incorporazione dell’ex DDR nella Repubblica Federale occidentale, tramite una serie di passaggi che prevedevano ad esempio l’unificazione monetaria (realizzata nell’aprile precedente), ...

