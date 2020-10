Torino, il Tottenham ci ha riprovato per Belotti (Di martedì 6 ottobre 2020) Calciomercato Torino: il Tottenham ha provato a prendere Belotti come colpo last-minute Nelle ultime ore di mercato il Torino si è dovuto difendere dagli attacchi del Tottenham per Andrea Belotti. Gli Spurs volevano l’attaccante e non avrebbero accettato il no dei giorni scorsi dei granata come risposta. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il club di Londra ci ha provato nuovamente per Belotti nelle ultime ore di mercato ricevendo però il secco di Urbano Cairo. Il capitano del Torino non si muove. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Calciomercato: ilha provato a prenderecome colpo last-minute Nelle ultime ore di mercato ilsi è dovuto difendere dagli attacchi delper Andrea. Gli Spurs volevano l’attaccante e non avrebbero accettato il no dei giorni scorsi dei granata come risposta. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il club di Londra ci ha provato nuovamente pernelle ultime ore di mercato ricevendo però il secco di Urbano Cairo. Il capitano delnon si muove. Leggi su Calcionews24.com

Nelle ultime ore di mercato il Torino si è dovuto difendere dagli attacchi del Tottenham per Andrea Belotti. Gli Spurs volevano l’attaccante e non avrebbero accettato il no dei giorni scorsi dei ...

Queste le dichiarazioni del direttore sportivo

Torino, il commento di Vagnati sul mercato. Queste le parole di Vagnati: "Siamo contenti che sia arrivato Gojak sulla trequarti. E' un ragazzo del '97 con potenzialità, ha caratt ...

Torino, il commento di Vagnati sul mercato. Queste le parole di Vagnati: "Siamo contenti che sia arrivato Gojak sulla trequarti. E' un ragazzo del '97 con potenzialità, ha caratt ..."