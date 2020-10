Tom Cruise è a Roma per girare il nuovo Mission Impossibile (Di martedì 6 ottobre 2020) Tom Cruise è a Roma per girare il nuovo Mission Impossibile Mission Impossible a Roma. No, non stiamo parlando di imprese politiche o infrastrutturali, ma del film. In questi giorni infatti, dopo il lockdown che aveva fermato tutto, la capitale ospiterà le riprese della pellicola d’azione con protagonista Tom Cruise. La Società Lotus Production srl è stata infatti autorizzata dagli uffici capitolini per la realizzazione nella città eterna il nuovo Mission Impossible. Si tratta di un impegno economico ed organizzativo molto consistente ed inoltre verranno adottate scrupolose misure di prevenzione per evitare contagi da Covid-19: test giornalieri per l’intera ... Leggi su tpi (Di martedì 6 ottobre 2020) Tomè aperilImpossible a. No, non stiamo parlando di imprese politiche o infrastrutturali, ma del film. In questi giorni infatti, dopo il lockdown che aveva fermato tutto, la capitale ospiterà le riprese della pellicola d’azione con protagonista Tom. La Società Lotus Production srl è stata infatti autorizzata dagli uffici capitolini per la realizzazione nella città eterna ilImpossible. Si tratta di un impegno economico ed organizzativo molto consistente ed inoltre verranno adottate scrupolose misure di prevenzione per evitare contagi da Covid-19: test giornalieri per l’intera ...

