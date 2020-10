The Crown 4, la foto di Lady Diana (Emma Corrin) in abito da sposa (Di martedì 6 ottobre 2020) Netflix ha svelato sui social una foto dell’attrice Emma Corrin, che interpreta Lady Diana in “The Crown 4”, disponibile dal 15 novembre sul servizio di streaming, con l’iconico abito nuziale della principessa di Galles. “The Crown 4” sarà disponibile su Netflix il 15 novembre. Intanto la piattaforma di streaming ha diffuso un altro frame che, nel giro di poche ore, ha ottenuto centinaia di condivisioni e like sui social. “TheArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 6 ottobre 2020) Netflix ha svelato sui social unadell’attrice, che interpretain “The4”, disponibile dal 15 novembre sul servizio di streaming, con l’iconiconuziale della principessa di Galles. “The4” sarà disponibile su Netflix il 15 novembre. Intanto la piattaforma di streaming ha diffuso un altro frame che, nel giro di poche ore, ha ottenuto centinaia di condivisioni e like sui social. “TheArticolo completo: dal blog SoloDonna

