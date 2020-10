Tg Politico Parlamentare, edizione del 6 ottobre 2020 (Di martedì 6 ottobre 2020) ALLA CAMERA IL GOVERNO INCIAMPA SULLE ASSENZE PER COVID Leggi su dire (Di martedì 6 ottobre 2020) ALLA CAMERA IL GOVERNO INCIAMPA SULLE ASSENZE PER COVID

Ultime Notizie dalla rete : Politico Parlamentare Tg Politico Parlamentare, edizione del 5 ottobre 2020 Dire Serbia: Commissione Ue, avanti con dialogo politico e lotta a corruzione

L'ultimo rapporto di Bruxelles, pubblicato nella giornata di oggi, parte ricordando le ultime elezioni parlamentari e locali svolte il 21 giugno nel paese balcanico. Le forze politiche, sottolinea il ...

Dal Covid si salvano solo i dipendenti pubblici, ma non mostrano alcuna solidarietà. Appunti

Com’era prevedibile, e nonostante il totale disinteresse della gente, il sì alla riduzione dei parlamentari ha avuto la meglio. Ciò non ci stupisce, perché nei confronti della politica (e dei politici ...

