Test sierologici rapidi in farmacia per studenti e famiglie: l'Emilia Romagna prima in Italia (Di martedì 6 ottobre 2020) Emilia Romagna prima in Italia: Test sierologici rapidi in farmacia per studenti e famiglie ' La Regione Emilia-Romagna estende la propria azione di prevenzione e controllo contro il virus. A partire ... Leggi su riminitoday (Di martedì 6 ottobre 2020)ininper' La Regioneestende la propria azione di prevenzione e controllo contro il virus. A partire ...

RegioneER : #Coronavirus. Dal 19 ottobre in Emilia-Romagna test #sierologici rapidi in farmacia. In arrivo anche 2 milioni di t… - RegioneER : #sanitaER #coronavirus dal 19 ottobre in @RegioneER TEST SIEROLOGICI rapidi in FARMACIA. In arrivo anche 2 milioni… - StampaTorino : Coronavirus, in Val di Susa test sierologici a tappeto sulla popolazione - infoitinterno : Covid-19, cosa offrono tampone, test rapidi e sierologici - mariaquigdp : RT @RegioneER: #Coronavirus. Dal 19 ottobre in Emilia-Romagna test #sierologici rapidi in farmacia. In arrivo anche 2 milioni di tamponi ra… -