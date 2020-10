Ternana, Lucarelli: “Fuoriclasse Palermo? Boscaglia. Mercato? Catania lavorato sottotraccia…” (Di martedì 6 ottobre 2020) La Ternana dopo la vittoria esterne sul terreno della Paganese ospiterà il Palermo domani alle 15 allo stadio Liberati, Il tecnico rossoverde Cristiano Lucarelli in sala stampa ha presentato la sfida. Partenza dal Mercato: "Ieri intorno alle 18 ho mandato un messaggio a Luca Leone dicendogli che era da 8. Vediamo se diventi da 10. E' stato da 9. A parte le battute, la società ha fatto il massimo per accontentarmi nei limiti delle nostre possibilità e volontà degli altri a cedere. Sono soddisfatto. Ora la parola al campo. Un conto la teoria un conto i risultati. L'anno scorso per molti il Bari era la squadra più forte ma in pratica è stata la Reggina -riporta Ternananews.it-. Prima era toccato al Lecce che per 7 anni è stato il favorito ma poi la ... Leggi su itasportpress (Di martedì 6 ottobre 2020) Ladopo la vittoria esterne sul terreno della Paganese ospiterà ildomani alle 15 allo stadio Liberati, Il tecnico rossoverde Cristianoin sala stampa ha presentato la sfida. Partenza dal: "Ieri intorno alle 18 ho mandato un messaggio a Luca Leone dicendogli che era da 8. Vediamo se diventi da 10. E' stato da 9. A parte le battute, la società ha fatto il massimo per accontentarmi nei limiti delle nostre possibilità e volontà degli altri a cedere. Sono soddisfatto. Ora la parola al campo. Un conto la teoria un conto i risultati. L'anno scorso per molti il Bari era la squadra più forte ma in pratica è stata la Reggina -riportanews.it-. Prima era toccato al Lecce che per 7 anni è stato il favorito ma poi la ...

