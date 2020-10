Tennis | aperta indagine su presunto match truccato agli Open di Francia

(Di martedì 6 ottobre 2020) Un'per 'truffa organizzata e corruzione attiva e passiva' è stataa Parigi in relazione a undeglidial Roland Garros. La sfida in questione sarebbe quella del ...

PARIGI - È stata aperta a Parigi un'indagine per "truffa organizzata" in relazione a un match degli Open di Francia al Roland Garros. Secondo i quotidiani 'Die Welt' e 'L'Equipe', la sfida in ...Un'indagine per "truffa organizzata e corruzione attiva e passiva" è stata aperta a Parigi in relazione a un match degli Open di Francia al Roland Garros. La sfida in questione sarebbe quella del prim ...