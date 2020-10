Temptation Island 2020 le anticipazioni della quarta puntata del 7 ottobre (Di martedì 6 ottobre 2020) Temptation Island 2020 quarta puntata mercoledì 7 ottobre, le anticipazioni Mercoledì 7 ottobre alle 21:40 su Canale 5 prosegue il racconto dell’esperienza delle 5 coppie rimaste della nuova edizione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi e prodotta da Fascino. quarta puntata vuol dire che ormai si avvicina la fine del viaggio, le coppie protagoniste del docu-reality hanno raggiunto nuove consapevolezze e guardano in faccia la realtà cercando di capire le motivazioni profonde dei loro patemi d’amore. Sono 5 le coppie rimaste sull’Isola: Serena e Davide, Alberto e Speranza, Carlotta e Nello, Nadia e Antonio e ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 6 ottobre 2020)mercoledì 7, leMercoledì 7alle 21:40 su Canale 5 prosegue il racconto dell’esperienza delle 5 coppie rimastenuova edizione dicondotta da Alessia Marcuzzi e prodotta da Fascino.vuol dire che ormai si avvicina la fine del viaggio, le coppie protagoniste del docu-reality hanno raggiunto nuove consapevolezze e guardano in faccia la realtà cercando di capire le motivazioni profonde dei loro patemi d’amore. Sono 5 le coppie rimaste sull’Isola: Serena e Davide, Alberto e Speranza, Carlotta e Nello, Nadia e Antonio e ...

