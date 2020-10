Tempesta d’amore, casting news: QUATTRO nuovi personaggi nel cast fisso! (Di martedì 6 ottobre 2020) Dopo mille peripezie, nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore i due protagonisti Tim (Florian Frowein) e Franzi (Léa Wegmann) si sono finalmente ritrovati. Un segnale inequivocabile del fatto che la sedicesima stagione è ormai alle battute finali. E, come spesso accade in questi casi, è in arrivo una ventata di aria fresca con l’ingresso di numerosi nuovi personaggi…Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di mercoledì 7 ottobre 2020Ecco dunque quali saranno i nuovi volti di Sturm der Liebe! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: MAJA è la nipote di Selina Maja von Thalheim, Tempesta d’amore © Nils SchwarzMentre in Italia l’attenzione è al momento tutta sugli intrighi di Nadja Holler ... Leggi su tvsoap (Di martedì 6 ottobre 2020) Dopo mille peripezie, nelle puntate tedesche did’amore i due protagonisti Tim (Florian Frowein) e Franzi (Léa Wegmann) si sono finalmente ritrovati. Un segnale inequivocabile del fatto che la sedicesima stagione è ormai alle battute finali. E, come spesso accade in questi casi, è in arrivo una ventata di aria fresca con l’ingresso di numerosi…Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di mercoledì 7 ottobre 2020Ecco dunque quali saranno ivolti di Sturm der Liebe!d’amore, anticipazioni puntate tedesche: MAJA è la nipote di Selina Maja von Thalheim,d’amore © Nils SchwarzMentre in Italia l’attenzione è al momento tutta sugli intrighi di Nadja Holler ...

