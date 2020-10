Telese Terme, il sindaco Giovanni Caporaso ha ufficializzato la Giunta (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTelese Terme (Bn) – Il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso ha conferito le deleghe agli assessori comunali per la formazione della nuova Giunta: Vincenzo Fuschini (vice sindaco): Lavori Pubblici, Ambiente, Protezione Civile; Maria Ausilia Alfano: Attività Produttive, Urbanistica, Politiche Comunitarie, Agricole e Artigianato; Filomena DI Mezza: Bilancio, Servizi Scolastici, Pari Opportunità, Contenzioso, Servizi agli immigrati, Rapporti con la chiesa; Piervincenzo Bisesto: Sicurezza, Personale, Viabilità; Ai sottoelencati Consiglieri sono state conferite le funzioni e le attribuzioni nelle materie indicate con potere di coordinamento e di proposta agli organi ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Ildiha conferito le deleghe agli assessori comunali per la formazione della nuova: Vincenzo Fuschini (vice): Lavori Pubblici, Ambiente, Protezione Civile; Maria Ausilia Alfano: Attività Produttive, Urbanistica, Politiche Comunitarie, Agricole e Artigianato; Filomena DI Mezza: Bilancio, Servizi Scolastici, Pari Opportunità, Contenzioso, Servizi agli immigrati, Rapporti con la chiesa; Piervincenzo Bisesto: Sicurezza, Personale, Viabilità; Ai sottoelencati Consiglieri sono state conferite le funzioni e le attribuzioni nelle materie indicate con potere di coordinamento e di proposta agli organi ...

