Telefonia, ancora truffe: le principali vittime sono gli anziani (Di martedì 6 ottobre 2020) segnSi parla ancora di truffe, e la categoria maggiormente colpita è quella degli anziani. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo. L’ambito della Telefonia è oramai quello più incriminato. truffe e truffatori sono all’ordine del giorno, ed è facile rimanere incastrati senza accorgersene. Si impiega un attimo a comunicare i propri dati personali alle persone sbagliate, … Leggi su viagginews (Di martedì 6 ottobre 2020) segnSi parladi, e la categoria maggiormente colpita è quella degli. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo. L’ambito dellaè oramai quello più incriminato.e truffatoriall’ordine del giorno, ed è facile rimanere incastrati senza accorgersene. Si impiega un attimo a comunicare i propri dati personali alle persone sbagliate, …

Simone82109385 : @Ginni2018 @simonacasalee L'ho scritto pure io, c'è la punteggiatura (televoto: telefonia) e mostrato lo screenshot… - jennybreakfree : RT @e_ma_nue_le: Per chi non l’avesse ancora capito, il paragrafo “TELEVOTO” esplicita le regole generali valide per TUTTI i mezzi attraver… - fraa_5 : RT @e_ma_nue_le: Per chi non l’avesse ancora capito, il paragrafo “TELEVOTO” esplicita le regole generali valide per TUTTI i mezzi attraver… - e_ma_nue_le : Per chi non l’avesse ancora capito, il paragrafo “TELEVOTO” esplicita le regole generali valide per TUTTI i mezzi a… - Piegheperse : RT @BeppePanunzio: l'omaggio di 100gb per 1 mese di connessione dati dovrebbe archiviare l'episodio dello storico disservizio, mai visto pr… -