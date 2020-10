Tegola Caldara per l’Atalanta | infortunio al tendine rotuleo

(Di martedì 6 ottobre 2020) Brutta notizia in casa Atalanta. Mattiaha riportato la lesione deldel ginocchio sinistro. Un’cosiddetto a Losanga, nella parte posteriore del ginocchio. Il giocatore deciderà domani dove operarsi, tornerà disponibile nel 2021. Sfortuna nera L’è l’ultimo di una lunga serie. In prestito dal Milan fino a giugno 2021, Mattiaaveva già saltato l’intera stagione 2018-2019, dopo l’al legamento crociato sinistro rimediata nel match di Coppa Italia con la Lazio. A questo punto in dubbio anche il riscatto concordato col Milan sulla base di 15 milioni. Dopo due stagioni da protagonista, la sfortuna sembra essersi accanita sull’ex ...

Nuovi esami per Mattia Caldara dopo l'infortunio riportato alcuni giorni fa. Il difensore dell'Atalanta ha riportato una lesione al tendine a losanga, per fortuna non totale ma solo parziale, sulla qu ...Mattia Caldara è nuovamente costretto a fermarsi. E non è un infortunio di poco conto, tanto che il suo rientro sui campi da gioco dovrebbe avvenire soltanto il prossimo anno, all’inizio del 2021.