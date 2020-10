Team Senza Paura alla Resia Rosolina Relay 420km: l'adrenalina ha vinto sulla paura (Di martedì 6 ottobre 2020) La vera grande gara novità dell'anno in Italia si chiama Resia Rosolina Relay , gara che si è disputata quest'ultimo fine settimana, un meraviglioso ed impegnativo viaggio dalla montagna al mare, ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 ottobre 2020) La vera grande gara novità dell'anno in Italia si chiama, gara che si è disputata quest'ultimo fine settimana, un meraviglioso ed impegnativo viaggio dmontagna al mare, ...

Al via 29 team da 10 atleti cadauno, tra questi anche gli scatenati del Team Senza Paura, al traguardo in 9^ posizione assoluta, 6^ piazza come staffetta ‘Mista’ uomo-donna, con un totale di 35ore 38’ ...

Resia Rosolina Relay 420km: per il Team Senza Paura l'adrenalina ha vinto sulla paura

35 ore per correre lungo tutto il corso dell’Adige con la Resia Rosolina Relay. Gli atleti del Team Senza Paura raccontano le proprie emozioni, paure, difficoltà di una gara quasi unica al mondo e ...

Al via 29 team da 10 atleti cadauno, tra questi anche gli scatenati del Team Senza Paura, al traguardo in 9^ posizione assoluta, 6^ piazza come staffetta 'Mista' uomo-donna, con un totale di 35ore 38' ...