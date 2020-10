Tamponi al Napoli | tutti negativi

(Di martedì 6 ottobre 2020) Anche gli ultimi dueeffettuati sui calciatori e sullo staff del tecnico delCalcio sono risultati. In precedenza ilaveva comunicato sui propri canali social latà digli altriprocessati.Gli ultimi duein lavorazione sono risultatial Covid-19.— Official SSC(@ssc) October 6, 2020

capuanogio : Fortunatamente anche gli ultimi due tamponi nel gruppo squadra del #Napoli sono risultati negativi. Dunque, dopo… - MediasetTgcom24 : Calcio, Napoli: tutti negativi i tamponi eseguiti - capuanogio : Il #Napoli ufficializza la negatività di tutti i tamponi #Covid19 con due ancora in elaborazione. Un sito (… - AgReds : RT @SkySport: ULTIM'ORA NAPOLI Negativi i test di squadra e staff effettuati ieri Riprocessati gli ultimi due tamponi #SkySport #Napoli #Co… - AgReds : RT @CalcioFinanza: #Napoli, tutti negativi i risultati dei tamponi -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi Napoli

Il Mattino

Dopo la comunicazione via Twitter del Napoli, di circa un’ora fa, che recitava: «Mancano solo due tamponi in elaborazione tra quelli effettuati ieri. Tutti quelli processati sono negativi al Covid-19» ...Napoli, contagi in 30 scuole. La Regione: nessuna emergenza, i posti in intensiva ci sono. Landini: governo senta le parti sociali. La Confcommercio: De Luca riveda l’ordinanza di chiusura anticipata, ...