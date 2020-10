Supermicro espande il suo portafoglio proponendo il server 4U a elevatissima densità con NVIDIA HGX A100s a 8 GPU e 8U SuperBlade® che supportano GPU 20 A100 PCI-E

Leggi su iltempo

(Di martedì 6 ottobre 2020) Offre prestazioni di training AI 6x e capacità di carico di lavoro di inferenza 7x e densità massima in un sistema 4U flessibile, e un nuovo SuperBlade che supporta fino a 40 GPU in 8U SAN JOSE, California, 6 ottobre 2020 /PRNewswire/Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), azienda leader globale per le soluzioni informatiche aziendali, per lo storage e il collegamento in rete e per le tecnologie di computing rispettose dell'ambiente, ha annunciato oggi il raddoppio delle capacità di GPU con un nuovo4U che supporta otto GPU® HGX™.offre il più ampiodi sistemi GPU del settore, comprendenteGPU 1U, 2U, 4U e 10U eSuperBlade in una vasta gamma di configurazioni ...