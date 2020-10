Superbonus 110, pubblicati i decreti attuativi del Mise (Di martedì 6 ottobre 2020) pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti del Ministro dello sviluppo economico per il Superbonus. Arrivano quindi i nuovi limiti da rispettare ai fini del risparmio energetico e, soprattutto, i prezzi massimi per ... Leggi su repubblica (Di martedì 6 ottobre 2020)in Gazzetta Ufficiale idel Ministro dello sviluppo economico per il. Arrivano quindi i nuovi limiti da rispettare ai fini del risparmio energetico e, soprattutto, i prezzi massimi per ...

GianniGirotto : #SUPERBONUS 110 - PARTITI I PRIMI CANTIERI - DalilaNesci : .@ale_dibattista Udeur?Morte nera? Non stiamo giocando agli strateghi. M5S e Conte, sta gestendo una pandemia mondi… - carlosibilia : Udeur? Morte nera? Non stiamo giocando agli strateghi. Il #M5S, insieme a Conte, sta gestendo una pandemia mondiale… - Virus1979C : RT @GianniGirotto: #SUPERBONUS 110 - PARTITI I PRIMI CANTIERI - eErgaOmnes : RT @teknoring_com: #Superbonus110 Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti attuativi del @MISE_GOV per i quali a fine settembre la @Corte… -