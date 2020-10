Super Mario Bros 35 | il battle royale Nintendo

Leggi su hynerd

(Di martedì 6 ottobre 2020) by Hynerd.it In occasione delDirect del 3 settembre,ha annunciato. 35 perSwitch , un gioco dicompletamente fuori dagli schemi a cui siamo abituati. Si tratta infatti di unambientato all’interno dei mondi del nostro idraulico preferito, dove 35 (come gli anni del franchise) giocatori vestono i panni di, ognuno puntando a rimanere ultimo in gara, aggiudicandosi così la vittoria. Lo stile grafico utilizzato è quello del primo iconico gioco … su: