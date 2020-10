Sud: Bonomi, 'non servono bonus ma risolvere tema legalità' (Di martedì 6 ottobre 2020) Cremona, 6 ott. (Adnkronos) - La priorità al Sud non sono i bonus, ma risolvere il tema della legalità. Ne è convinto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, che ne parla a Cremona dagli industriali riuniti in assemblea. "Oggi - afferma - parlare di politica industriale è un Nord contro Sud". E non è così: "Abbiamo bisogno di far crescere il Sud non attraverso mille bonus, ma bisogna investire in infrastrutture e risolvere il tema della legalità. Se non si risolve il tema della legalità non arrivano gli investimenti al sud", afferma. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Cremona, 6 ott. (Adnkronos) - La priorità al Sud non sono i, maildella;. Ne è convinto Carlo, presidente di Confindustria, che ne parla a Cremona dagli industriali riuniti in assemblea. "Oggi - afferma - parlare di politica industriale è un Nord contro Sud". E non è così: "Abbiamo bisogno di far crescere il Sud non attraverso mille, ma bisogna investire in infrastrutture eildella;. Se non si risolve ildella; non arrivano gli investimenti al sud", afferma.

Il China-Italy Industrial Cooperation Fund (Cicif) partecipa all'acquisizione fatta dalla società di Andrea Bonomi del business di Csm Ingredients ... supportati dal più grande team dedicato del Sud ...

Se Confindustria non guarda al Sud

Nei prossimi 10 anni saranno destinati all'Italia meridionale circa 140 miliardi di euro tra Recovery Fund, fondi strutturali e fondo sviluppo e coesione. Ciò significa che ogni anno, a partire dalla ...

