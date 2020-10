Sud: Bonomi, 'non servono bonus ma risolvere tema legalità' (Di martedì 6 ottobre 2020) Cremona, 6 ott. (Adnkronos) - La priorità al Sud non sono i bonus, ma risolvere il tema della legalità. Ne è convinto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, che ne parla a Cremona dagli industriali riuniti in assemblea. "Oggi - afferma - parlare di politica industriale è un Nord contro Sud". E non è così: "Abbiamo bisogno di far crescere il Sud non attraverso mille bonus, ma bisogna investire in infrastrutture e risolvere il tema della legalità. Se non si risolve il tema della legalità non arrivano gli investimenti al sud", afferma. Leggi su iltempo (Di martedì 6 ottobre 2020) Cremona, 6 ott. (Adnkronos) - La priorità al Sud non sono i, maildella;. Ne è convinto Carlo, presidente di Confindustria, che ne parla a Cremona dagli industriali riuniti in assemblea. "Oggi - afferma - parlare di politica industriale è un Nord contro Sud". E non è così: "Abbiamo bisogno di far crescere il Sud non attraverso mille, ma bisogna investire in infrastrutture eildella;. Se non si risolve ildella; non arrivano gli investimenti al sud", afferma.

TV7Benevento : Sud: Bonomi, 'non servono bonus ma risolvere tema legalità'... - mondopadano : #Bonomi all'Assemblea degli #industriali di Cremona: bisogna pensare in ottica di Paese, non di nord contro sud, no… - Pliniomedi : @bobbyjunior77 @nicolomontarini @antoniopolito1 L'avrebbe capito perfino l'Europa ( che ora finanzia una riunificaz… - GiancarloGarci6 : RT @Carl6y6: Bonomi e soci sono da interrogare sotto lampada per i rifiuti cancerogeni scaricati nel sud Italia in società con le mafie… - gabrieppe5stars : RT @Carl6y6: Bonomi e soci sono da interrogare sotto lampada per i rifiuti cancerogeni scaricati nel sud Italia in società con le mafie… -

Ultime Notizie dalla rete : Sud Bonomi Sud: Bonomi, 'non servono bonus ma risolvere tema legalità' Affaritaliani.it Sud: Bonomi, 'non servono bonus ma risolvere tema legalità'

Cremona, 6 ott. (Adnkronos) - La priorità al Sud non sono i bonus, ma risolvere il tema della legalità. Ne è convinto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, che ne parla a Cremona dagli ...

Il fondo Ciicf debutta con l'operazione Csm Ingredients

Investindustrial ha acquisito il produttore e distributore di ingredienti per la panificazione. L'obiettivo è consolidare il mercato italiano e potenziare la presenza sui mercati asiatici, a partire d ...

Cremona, 6 ott. (Adnkronos) - La priorità al Sud non sono i bonus, ma risolvere il tema della legalità. Ne è convinto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, che ne parla a Cremona dagli ...Investindustrial ha acquisito il produttore e distributore di ingredienti per la panificazione. L'obiettivo è consolidare il mercato italiano e potenziare la presenza sui mercati asiatici, a partire d ...