Successo per Percoto Canta Special Edition

Grande Successo per l'evento Percoto Canta Special Edition, andato in scena sabato 3 ottobre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Il concorso canoro nazionale, che in questo 2020 non si è potuto svolgersi regolarmente a causa dell'emergenza Covid-19, ha lasciato spazio a una serata di gala che ha visto ospiti nomi musicali di livello nazionale e alcuni talenti che in passato hanno calcato il palco di Percoto Canta, facendosi successivamente conoscere anche al grande pubblico mediante la partecipazione ad altre importanti kermesse di canto, talent show, concorsi e programmi televisivi come "Amici", "Area Sanremo", "Io canto", "Festival di Castrocaro", "The Voice", "Ti lascio una ...

