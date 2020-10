Studentessa di 15 anni progettava di uccidere mamma e papà: l’ombra del gioco horror (Di martedì 6 ottobre 2020) A 15 anni voleva uccidere mamma e papà, e stava programmando tutto forse con l’aiuto del fidanzatino. Il piano era già stato studiato, ma a farlo saltare è stato un amico della ragazzina che, impaurito da quanto la 15enne, che non faceva mistero dei suoi propositi, raccontava in chat, è andato dai carabinieri, rivelando quanto stava accadendo. I militari hanno … L'articolo Studentessa di 15 anni progettava di uccidere mamma e papà: l’ombra del gioco horror Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 6 ottobre 2020) A 15volevae papà, e stava programmando tutto forse con l’aiuto del fidanzatino. Il piano era già stato studiato, ma a farlo saltare è stato un amico della ragazzina che, impaurito da quanto la 15enne, che non faceva mistero dei suoi propositi, raccontava in chat, è andato dai carabinieri, rivelando quanto stava accadendo. I militari hanno … L'articolodi 15die papà: l’ombra delTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Studentessa anni Studentessa di 15 anni progettava di uccidere mamma e papà: l'ombra del gioco horror Teleclubitalia Il Collegio, la quinta edizione si tuffa nel 1992: due lombardi nel cast

Milano, 6 ottobre 2020 - Ci sono anche due lombardi fra i 21 ragazzi che prenderanno parte alla quinta edizione de "Il Collegio", l'atteso docu-reality di Rai2 diventato negli anni un vero e ... le ...

Studentessa ubriaca si infila nell’asciugatrice: intervengono i vigili del fuoco per salvarla

Tanto che sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per salvarla. È la bravata fatta da una studentessa di 21 anni, Rosie Cole, immortalata in un video pubblicato su TikTok: nel filmato si vede la ...

Tanto che sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per salvarla. È la bravata fatta da una studentessa di 21 anni, Rosie Cole, immortalata in un video pubblicato su TikTok: nel filmato si vede la ...