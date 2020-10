Strategia "Regeneron" per Trump. "Covid? Meno dell'influenza" (Di martedì 6 ottobre 2020) Tornato nel suo feudo che è a tutti gli effetti un focolaio, il primo gesto plateale di Trump era solo il trailer di una Strategia che potremmo chiamare “Regeneron”, dal nome del cocktail sperimentale di anticorpi che gli è stato somministrato insieme a molte altre sostanze. In quel togliersi la mascherina a favor di telecamere, con un misto di orgoglio e disprezzo, c’era l’anticipazione nel linguaggio del corpo del messaggio di oggi alla nazione (affidato ovviamente al solito Twitter): “La stagione dell’influenza sta per arrivare. Ogni anno l’influenza fa anche oltre 100 mila morti, nonostante il vaccino. Chiudiamo per questo il Paese? No, abbiamo imparato a convivere con essa, proprio come stiamo imparando a convivere con ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 ottobre 2020) Tornato nel suo feudo che è a tutti gli effetti un focolaio, il primo gesto plateale diera solo il trailer di unache potremmo chiamare “”, dal nome del cocktail sperimentale di anticorpi che gli è stato somministrato insieme a molte altre sostanze. In quel togliersi la mascherina a favor di telecamere, con un misto di orgoglio e disprezzo, c’era l’anticipazione nel linguaggio del corpo del messaggio di oggi alla nazione (affidato ovviamente al solito Twitter): “La stagionesta per arrivare. Ogni anno l’fa anche oltre 100 mila morti, nonostante il vaccino. Chiudiamo per questo il Paese? No, abbiamo imparato a convivere con essa, proprio come stiamo imparando a convivere con ...

