Storie Italiane | Alessandra Mussolini in lacrime da Eleonora Daniele dopo l’incidente

Leggi su dilei

(Di martedì 6 ottobre 2020)ha rotto il silenzio ai microfoni dil’incidente che ha avuto durante le prove per la quarta puntata di Ballando con le Stelle, in seguito al quale è stata trasportata in ospedale. Laha dunque rilasciato ala prima intervistal’infortunio. Prima al telefono e subitoin collegamento Skype col suo maestro di ballo Maykel Fonts, l’ex parlamentare è intervenuta all’inizio della puntata di. “Sono stordita, ho mal di testa e il naso gonfio. Mi fanno male anche gli occhi. Mi sento indebolita”, ha dichiarato, assumendosi la colpa di quanto accaduto: ...