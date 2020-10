Stato di emergenza, manca numero legale: salta il voto delle risoluzioni su comunicazioni di Speranza (Di martedì 6 ottobre 2020) manca il numero legale, salta la votazione della risoluzione presentata dalla maggioranza sulle comunicazioni del ministro Speranza. manca il numero legale alla Camera, salta il voto delle risoluzioni sulle comunicazioni del Ministro della Salute Roberto Speranza. Ha dell’incredibile quanto accaduto alla Camera nel giorno del passaggio in Parlamento del Ministro Roberto Speranza, che ha fatto il punto sull’emergenza coronavirus in Italia, sulla necessità di prorogare lo Stato di emergenza e sulle misure contenute nel nuovo dpcm. Il messaggio del ... Leggi su newsmondo (Di martedì 6 ottobre 2020)illa votazione della risoluzione presentata dalla maggioranza sulledel ministroilalla Camera,ilsulledel Ministro della Salute Roberto. Ha dell’incredibile quanto accaduto alla Camera nel giorno del passaggio in Parlamento del Ministro Roberto, che ha fatto il punto sull’coronavirus in Italia, sulla necessità di prorogare lodie sulle misure contenute nel nuovo dpcm. Il messaggio del ...

