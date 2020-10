Stato di emergenza, Fusaro contro Conte usa le parole del partigiano Pertini (Di martedì 6 ottobre 2020) Stato di emergenza, Fusaro si affianca ai dubbi del centrodestra. La netta opposizione del filosofo fa bella mostra di sé su Twitter dove Fusaro attacca la “dittatura sanitaria”. E lo fa utilizzando una frase del presidente partigiano Sandro Pertini, una icona indiscussa per la sinistra, un’autorità inconfutabile. Stato di emergenza, Fusaro spiazza la sinistra Ecco la frase: “Le emergenze sono sempre il pretesto adoperato da quelli che vogliono erodere la libertà“. Fusaro la mette sul suo profilo social, accanto il volto di Pertini. Non un sovranista, non un seguace di Trump o di Bolsonaro. Ma Sandro Pertini. Una mossa ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 ottobre 2020)disi affianca ai dubbi del centrodestra. La netta opposizione del filosofo fa bella mostra di sé su Twitter doveattacca la “dittatura sanitaria”. E lo fa utilizzando una frase del presidenteSandro, una icona indiscussa per la sinistra, un’autorità inconfutabile.dispiazza la sinistra Ecco la frase: “Le emergenze sono sempre il pretesto adoperato da quelli che vogliono erodere la libertà“.la mette sul suo profilo social, accanto il volto di. Non un sovranista, non un seguace di Trump o di Bolsonaro. Ma Sandro. Una mossa ...

