Stati generali dell'export il 10 ottobre a Bari: focus su innovazione e imprese sociali (Di martedì 6 ottobre 2020) La particolare congiuntura economica, come effetto dell'emergenza Covid-19, chiama a una sfida assai difficile, che impone la necessità di individuare soluzioni veramente innovative e fuori dagli schemi del passato. Questo il focus della plenaria "Pandemia Covid 19, il valore trainante dell'innovatività e delle imprese sociali", che aprirà gli Stati generali dell'Export, in programma sabato, 10 ottobre 2020 alla Nuova Fiera del Levante di Bari. All'evento parteciperanno gratuitamente tutte le aziende interessate a migliorare la loro proiezione all'estero. Fittissima l'agenda: 10 ore, con circa 20 relatori, 2 sessioni plenarie, 1 workshop, 7 speech di startup innovative, 3 White paper sui principali ...

