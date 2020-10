Sporting Lisbona, ufficiale il ritorno di Joao Mario (Di martedì 6 ottobre 2020) L’ultimo giorno di calciomercato è stato, come al solito, molto frenetico e, tra le trattative concluse proprio nella giornata di ieri c’è anche quella che ha portato l’ormai ex centrocampista dell’Inter Joao Mario allo Sporting Lisbona. Si tratta di un ritorno per il calciatore portoghese, il cui trasferimento in prestito è stato ufficializzato pochi minuti fa dal club della capitale. Alguém falou em #JoãoMágico? 🤩 𝐇𝐄 𝐈𝐒 𝐁𝐀𝐂𝐊 🎩 @Joaome17 pic.twitter.com/5z9x5HimJA — Sporting Clube de Portugal (@Sporting CP) October 6, 2020 Leggi su sportface (Di martedì 6 ottobre 2020) L’ultimo giorno di calciomercato è stato, come al solito, molto frenetico e, tra le trattative concluse proprio nella giornata di ieri c’è anche quella che ha portato l’ormai ex centrocampista dell’Interallo. Si tratta di unper il calciatore portoghese, il cui trasferimento in prestito è stato ufficializzato pochi minuti fa dal club della capitale. Alguém falou em #JoãoMágico? 🤩 𝐇𝐄 𝐈𝐒 𝐁𝐀𝐂𝐊 🎩 @me17 pic.twitter.com/5z9x5HimJA —Clube de Portugal (@CP) October 6, 2020

