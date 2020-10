Spilimbergo | azienda di stampa cerca nuovo addetto – Attrezzista macchine o Stampatore Flexo Tipo

Leggi su udine20

(Di martedì 6 ottobre 2020) Da oltre 50 anni la Felga realizza etichette in plastica per tutti i settori di impiego. I prodotti resistono alle intemperie, sono stabili e resistenti agli agenti chimici. Le tecnologie hanno seguito i tempi e vengono utilizzatepiù moderne per attuare le tecniche ditradizionali. Quello che manca è trovare personale qualificato.L’diinfatti è alla ridi un Operatore digrafica /o conoscenze meccaniche per attrezzaggio. Dopo un iniziale periodo di affiancamento, la risorsa si occuperà in totale autonomia della gestione della macchina dae del suo corretto funzionamento.Il candidato ...