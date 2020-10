Spezia | Meluso | «Mercato? Sono soddisfatto | ma abbiamo sforato il budget»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 6 ottobre 2020) Mauro, direttore sportivo dello, ha parlato in conferenza stampa per fare il punto sul calciobianconero Mauro, direttore sportivo dello, ha parlato in conferenza stampa per fare il punto sul calciobianconero. Le sue parole riportate da TMW. ROSA – «Come dicevo prima volevamo una rosa ampia ma non così tanto. Considerando che noidieci underla possibilità di non sacrificare nessuno per la lista, se non Capradossi che rientrerà a gennaio. Il problema lista non si pone, si pone un problema di tipo numerico ma, avendo avuto colloqui con l’allenatore, cercheremo di lavorare con il massimo della professionalità. Alcuni come Vignali, Bastoni, Mora che ...