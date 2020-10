Specializzazione in Medicina 2020, salta la graduatoria (Di martedì 6 ottobre 2020) La graduatoria del concorso di Specializzazione in Medicina di quest’anno non è stata pubblicata. In una nota delle ore 12 del 5 ottobre, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha reso noto che le comunicazioni ufficiali che oltre 22 mila aspiranti specialisti in tutta Italia attendevano da giorni sono sospese a causa dei numerosi ricorsi ricevuti. È la prima volta che i punteggi definitivi non vengono trasmessi nella data stabilita.Il concorso per le borse di Specializzazione in Medicina si è tenuto lo scorso 22 settembre, con un ritardo di due mesi a causa del coronavirus. Il numero dei posti da assegnare era stato aumentato dal Ministero della Salute e quello dell’Università, passando da 8.776 a 14.395, con l’obiettivo di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 ottobre 2020) Ladel concorso diindi quest’anno non è stata pubblicata. In una nota delle ore 12 del 5 ottobre, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha reso noto che le comunicazioni ufficiali che oltre 22 mila aspiranti specialisti in tutta Italia attendevano da giorni sono sospese a causa dei numerosi ricorsi ricevuti. È la prima volta che i punteggi definitivi non vengono trasmessi nella data stabilita.Il concorso per le borse diinsi è tenuto lo scorso 22 settembre, con un ritardo di due mesi a causa del coronavirus. Il numero dei posti da assegnare era stato aumentato dal Ministero della Salute e quello dell’Università, passando da 8.776 a 14.395, con l’obiettivo di ...

