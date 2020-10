Spadafora al Corsera: “Juve-Napoli? Brutto spettacolo. Eviteremo lo stop al campionato” (Di martedì 6 ottobre 2020) Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, è stato intervistato dal Corriere della Sera, soffermandosi su quanto accaduto in Juventus-Napoli: “Non è più una partita e non serve schierarsi. Non si deve fare confusione nell’interpretazione dei protocolli, che sono chiari e stabiliscono responsabilità precise. La clausola che concede alle autorità sanitarie di porre un veto alle squadre? C’è dal primo momento. Quanto avvenuto con il Genoa ha creato un precedente che obbliga tutti a una maggiore responsabilità. Finora il protocollo è stato preso un po’ alla leggera, molte squadre non hanno fatto la bolla dopo aver trovato un positivo, ma una quarantena molto soft con ritorno a casa, consentita proprio dalle Asl. Ora è necessaria una stretta generale, tornando a un ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 ottobre 2020) Il ministro dello Sport, Vincenzo, è stato intervistato dal Corriere della Sera, soffermandosi su quanto accaduto in Juventus-: “Non è più una partita e non serve schierarsi. Non si deve fare confusione nell’interpretazione dei protocolli, che sono chiari e stabiliscono responsabilità precise. La clausola che concede alle autorità sanitarie di porre un veto alle squadre? C’è dal primo momento. Quanto avvenuto con il Genoa ha creato un precedente che obbliga tutti a una maggiore responsabilità. Finora il protocollo è stato preso un po’ alla leggera, molte squadre non hanno fatto la bolla dopo aver trovato un positivo, ma una quarantena molto soft con ritorno a casa, consentita proprio dalle Asl. Ora è necessaria una stretta generale, tornando a un ...

TUTTOJUVE_COM : Spadafora al Corsera: 'Juve-Napoli? Il rinvio sarebbe stato meglio. Ora il format va rivisto' - 77swords : RT @napolista: #Spadafora: «La comunicazione all’#Asl è obbligo di legge. Mi preoccupa chi dice di non averla fatta» Al CorSera: «L’ultima… - sidewayseye : RT @napolista: #Spadafora: «La comunicazione all’#Asl è obbligo di legge. Mi preoccupa chi dice di non averla fatta» Al CorSera: «L’ultima… - Stefaniaugo77 : RT @napolista: #Spadafora: «La comunicazione all’#Asl è obbligo di legge. Mi preoccupa chi dice di non averla fatta» Al CorSera: «L’ultima… - ivangallo80 : @capuanogio #Spadafora: «La comunicazione all’#Asl è obbligo di legge. Mi preoccupa chi dice di non averla fatta» A… -