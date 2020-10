“Sono stato il fidanzato segreto di Morra”: la rivelazione choc a Pomeriggio 5 (Di martedì 6 ottobre 2020) Deyanira Marzano ieri sera ha parlato di un rumor secondo il quale Massimiliano Morra avrebbe avuto una relazione con un noto farmacista di Napoli. La stessa voce è venuta fuori oggi a Pomeriggio 5, quando Guendalina Canessa ha dichiarato di aver ricevuto dei messaggi da un farmacista napoletano. “Ho delle notizie choc, cose successe da poco. Un farmacista napoletano mi ha scritto dicendomi che è stato insieme a Massimino. Giuro me l’ha detto questo uomo. Io ho le chat e le prove e i tuoi autori le hanno. Voglio vedere adesso la fidanzata di Morra cosa mi viene a dire. Massimino ha scritto un messaggio ad una ragazza non operata, una trans che si chiama come me alla quale lui ha scritto ‘Guenda mi raccomando sto entrando nella casa e tu non dire niente’. La ragazza di Massimiliano? Sono ... Leggi su biccy (Di martedì 6 ottobre 2020) Deyanira Marzano ieri sera ha parlato di un rumor secondo il quale Massimiliano Morra avrebbe avuto una relazione con un noto farmacista di Napoli. La stessa voce è venuta fuori oggi a5, quando Guendalina Canessa ha dichiarato di aver ricevuto dei messaggi da un farmacista napoletano. “Ho delle notizie, cose successe da poco. Un farmacista napoletano mi ha scritto dicendomi che èinsieme a Massimino. Giuro me l’ha detto questo uomo. Io ho le chat e le prove e i tuoi autori le hanno. Voglio vedere adesso la fidanzata di Morra cosa mi viene a dire. Massimino ha scritto un messaggio ad una ragazza non operata, una trans che si chiama come me alla quale lui ha scritto ‘Guenda mi raccomando sto entrando nella casa e tu non dire niente’. La ragazza di Massimiliano? Sono ...

