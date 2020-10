Sondaggi politici Swg | referendum costituzionale | tra i giovani ha vinto il no

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 6 ottobre 2020) Il 52,7% dei ragazzi tra i 18 e i 21 anni ha votato no alsulla riduzione del numero dei parlamentari. E’ quanto emerge daiSwg condotti per il portale Skuola.net. A votare a favore del taglio è stato il 47,3% deissimi. Un risultato completamente diverso se comparato al dato definitivo della consultazione con i sì che hanno sfiorato il 70%. Il no ha fatto breccia soprattutto tra iche dichiarano di essere appassionati di politica (69%) o di esserne interessati (58%). Tra i disinteressati sono invece maggioranza coloro che hanno votato sì alla riduzione (57%).Segui Termometro Politico su Google News Fonte: SwgISwg hanno segmentato il voto in ...